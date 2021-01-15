محمد إيشا يشارك بيومي فؤاد في "عودة الأب الضال"

يشارك الفنان والمعلق الرياضي محمد إيشا في مسلسل "عودة الأب الضال" الذى يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

ويعتبر محمد أبو العلا إيشا أصغر معلق رياضي في مصر، حيث كانت بدايته في التعليق بصوت الشوالي على مباريات "البلاي ستيشن" والدورات الرمضانية، ثم تقديم دخلات حفلات نجوم الفن والغناء.

وبدأ محمد أبو العلا إيشا، الاحتراف بعدد من القنوات الفضائية الرياضية وحتى أصبح واحد من أهم المعلقين الرياضيين في مصر.