مخدرات ودعارة.. 10 معلومات عن إنجي خوري بعد القبض عليها

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير إخبارية صادرة عن صحف لبنانية، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، وتوقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة السورية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي أبرز معلومات حول السورية إنجي خوري.

- اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، ولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997.

- في فبراير 2020 ألقت شرطة الآداب اللبنانية القبض عليها بعد دخولها إلى الحدود اللبنانية خلسة، وكسرها الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها في لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة.

- أثارت الجدل مرات عدة بسبب فيديوهات فاضحة بثتها على السوشيال ميديا، ما جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها خارج لبنان ومنع إقامتها.

- ظهرت في العديد من الصور والفيديوهات شبه عارية، وأطلق عليها البعض لقب «سما المصري اللبنانية».

- حاولت دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني، مع الفنان آدم، ثم اتخذت مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة لجذب الأنظار لها.

- اعترفت بعلاقتها مع الناشط اللبناني ربيع الزين، حيث استمرت العلاقة 4 سنوات، وأشارت أنها كانت كتب كتاب، وكانا على وشك الزواج.

- أساءت لـ كوكب الشرق أم كلثوم حينما ظهرت بملابس شبه عارية وعلقت عليها «مين بتحبوا بالليل أكتر انا ولا أم كلثوم؟».

- شاركت في المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وتعرضت للتحرش الجنسي من المتظاهرين اللبنانيين بالشارع.

- تربطها علاقة عداوة بـ المغنية اللبنانية قمر، التي شمتت بها بعد القبض عليها، وذلك بسبب علاقة الأولى مع المطرب آدم -طليق قمر- الذي اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب والاختطاف.

- وجه مكتب الآداب ومكافحة المخدرات فى لبنان، اتهامات لها وقمر اللبنانية بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.