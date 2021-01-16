سمير صبري: أنا ضد برامج المقالب والاستخفاف بالنجوم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان سمير صبرى، إنه ضد برامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها لان النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له .

وأضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، أنه من الممكن أن يقدم كتابًا آخر وذكريات اخرى عن النجوم واسرار يتم الكشف عنها لاول مرة وصاحب دار النشر يشجعنى كثيرًا للقيام بكتابة الجزء الثانى من حكايات العمر كله .

وأشار إلى أن الحياة الخاصة بكل فنان لها احترامها وقدسيتها وهناك علاقات لا تحب التطرق لها والحديث عنها، مضيفًا: "أبى دائما يقول البيت له قدسيته والعزومة تكون خارج البيت".

وحول اختيار زاهى حواس لكتابة مقدمة الكتاب قال سمير صبرى كتب زاهى حواس عنى كلام رائع وطلبت منه أن أضع الكلام فى مقدمة كتابى ولأول لقاء لزاهى حواس كان معى فى النادى الدولي.