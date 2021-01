بحبك أكتر ما تتخيلي.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

احتفل الفنان أحمد العوضى بعيد ميلاد زوجتة ياسمين عبد العزيز .

و نشر العوضي صورة لة برفقة زوجتة و علق قائلا عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :Happy birthday my love ، Love u more than u can imagine

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، سيخوص دراما رمضان 2021 بمسلسل "الخديوي"، والذي سبق وأشار إليه عبر حسابه على "انستجرام".

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.