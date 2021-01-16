صور نادرة.. رانيا فريد شوقي تكشف قصة شقيق والدها التوأم

رانيا فريد شوقي النجمة المصرية حسمت أخيرا الجدل الطويل حول معلومة وجود شقيق توأم لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، والتي تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رانيا فريد شوقي تحسم جدل وجود توأم لوالدها الراحل

رانيا فريد شوقي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة نادرة لوالدها الفنان فريد شوقي وشقيقه أحمد شوقي الذي كان يعمل ضابط في الشرطة، وأكدت ابنة الفنان الراحل أن هناك العديد من المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤكد أن أحمد شوقي هو الشقيق التوأم للفنان الراحل فريد شوقي، لكن النجمة المصرية نفت ذلك وأكد أن هذه المعلومة غير صحيحة فكتبت: "ابويا و عمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا أن فريد شوقي له أخ توأم و ده غلط".

رانيا فريد شوقي: "والدي هو الأخ الأكبر لاخوته"

رانيا فريد شوقي أوضحت تفاصيل ذلك الجدل وأكدت أن والدها الفنان فريد شوقي هو أكبر أخواته بينما شقيقه أحمد شوقي هو الأصغر، وأن تداول هذه المعلومة الغير صحيحة عن الثنائي تعود إلى التشابه الكبير بينهما من ناحية الشكل، مما جعل البعض يعتقد أن أحمد شوقي هو توأم فريد شوقي وليس شقيقه فقط، فقالت رانيا فريد شوقي: "بابا أكبر اخواته يعني بابا الكبير و عمي الأخ الأصغر هما شبه بعض فعلا بس مش توأم الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته"، رانيا فريد شوقي أكدت أيضا أن عمها قد توفي في عام 1978، قبل وفاة والدها الراحل بأكثر من 20 سنة، وأكدت إنها خلال السنوات الماضية سعت إلى تصحيح هذه المعلومة في العديد من البرامج التي ظهرت فيها.

آخر أعمال الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي

"ضربة معلم" من الأعمال الأخيرة التي شاركت في بطولتها الفنانة رانيا فريد شوقي مع الفنان محمد رجب ومجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان رياض الخولي، ومحمد عز، ومي سليم، وياسمين البشبيشي، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، كما شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي في مسلسل "قوت القلوب" والذي جمعها مع الفنانة ماجدة زكي وعرض في العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد أنور، و إسلام جمال، وسهر الصايغ، وكارولين عزمي، وديانا هشام، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.