درة ترد على مفاجأة زوجها غير التقليدية لها بمناسبة عيد ميلادها ..فيديو

درة النجمة التونسية ردت على رسائل التهنئة التي قدمت لها بمناسبة عيد ميلادها الـ41 من خلال فيديو أعده لها زوجها المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، وظهر فيه العديد من أصدقائها الذين قدموا لها التهاني.

درة ترد على هدية زوجها هاني سعد في عيد ميلادها الـ41

درة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الفيديو الذي نشره زوجها المهندس ورجل الأعمال هاني سعد منذ أيام احتفالا بعيد ميلادها الـ41، درة علقت على الفيديو برسالة أكدت فيها أن كلماتها عجزت على التعبير عن مشاعرها بعدما شاهدت هذا الفيديو ومقدار الحب الكبير من زملائها في الوسط الفني وأصدقائها الذين قدموا لها التهاني في هذه المناسبة، وأكدت أن هذه الرسائل كانت في حاجة شديدة لها فقالت: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر، شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها".

درة: "شكرا لكل من عايدني ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا"

درة قدمت الشكر أيضا لجميع من حرص على إرسال التهاني لها بهذه المناسبة السعيدة، والتي جاءت من العديد من الدول، وحرصت كذلك على تقديم التهنئة باللهجة التونسية فكتبت: "شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان، أحبّكم نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا بحبكم"، كما علق العديد من زملائها على ما نشرته درة وكان من بينهم الفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة سهير بن عمارة، ومصمم الأزياء زهير مراد، بينما بلغ عدد المشاهدات التي حققها الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره أكثر من 242 ألف مشاهدة، وكان من بين الذين حرصوا على تهنئة الفنانة درة في الفيديو الفنانة جومانا مراد، وهند عبد الحليم، وسلمى أبو ضيف، وشام الذهبي، والسيناريست تامر حبيب، وليلى علوي، وبشرى، وشريف رمزي، ونجلاء بدر، وعمر الشناوي.

هاني سعد يفاجئ زوجته في عيد ميلادها

هاني سعد زوج الفنانة درة قد نشر الفيديو يوم الأربعاء الماضي عبر حسابه على "انستجرام" احتفالا بعيد ميلادها وقال في بداية الفيديو: "لقد أخذ مني مجهود كبير وارهقني بين مصر وتونس كل سنة وانت طيبة يا حبيبي قلبي ويارب سنة كلها سعادة وفرحة"، كما حرص على مفاجأة زوجته درة في عيد ميلادها بشكل مميز، حيث استعرضت الأخيرة عبر خاصية "الأستوري" على "انستجرام"، جانب من الاحتفال والهدايا التي أحضرها لها وكعكة عيد الميلاد، وعلقت على الصور والفيديوهات التي نشرتها وقالت: "أجمل مفاجأة في حياتي، ربنا يخليك ليا".

درة قد احتفلت في شهر نوفمبر الماضي بزواجها من هاني سعد في حفل زفاف أقيم بمدينة الجونة المصرية وسط حضور عدد كبير من أصدقائها ومن بينهم آسر ياسين، وبشرى، وأحمد السقا، ويسرا، وإلهام شاهين، وشريف رمزي، وخالد الصاوي، وغيرهم، وكان آخر عمل شاركت فيه درة قصة "من اول السطر" التي عرضت ضمن قصص مسلسل "إلا أنا" وتعتبر دوت الخليج أول أعمالها بعد الزواج.