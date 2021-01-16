وفاة والدة الفنان طلال مارديني بعد صراع مع المرض

الفنان طلال مارديني نعى والدته التي توفيت منذ ساعات بعد رحلة طويلة مع المرض، كشف عنها الفنان السوري منذ شهر أغسطس الماضي وسانده وقتها العديد من النجوم في العالم العربي.

وفاة والدة الفنان طلال مارديني

طلال مارديني نشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة أعلن من خلالها وفاة والدته بعد رحلة مع المرض، وكشف الفنان السوري حالة الحزن والألم التي يعيشها بسبب هذا الفراق الصعب، ودعا طلال مارديني أن يتحمل هذا الفراق المؤلم فكتب: ":"إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا ماما ويصبرنا على فراقك، الغصة بقلبي كبيرة لا اعتراض على حكم الله"، ولم يكشف حتى الآن طلال مارديني عن أي تفاصيل عن جنازة أو موعد إقامة العزاء لوالدته الراحلة.

باسم ياخور يساند طلال مارديني بعد وفاة والدته

باسم ياخور من أوائل النجوم الذين ساندوا الفنان طلال مارديني نظرا للصداقة القوية التي تجمع الثنائي منذ سنوات طويلة، حيث نشر الفنان السوري رسالة عبر حسابه على "انستجرام" أكد فيها على العلاقة القوية التي كانت تجمع طلال مارديني بوالدته الراحلة، ودعا له بالصبر وتجاوز أحزانه فكتب باسم ياخور: "العمر الك يا طلال العمر الك يا أخي، الله يرحم والدتك ويسكنها فسيح جناته وأنا اللي بعرف قديش كنت مكلل برضاها عليك..الله يصبرك ويقويك"، كما نعى العديد من النجوم والدة الفنان السوري فكتبت الفنانة ريم نصر الدين: "الله يرحم روحها و يصبر قلبه"، وعلق كذلك الفنان الإماراتي حبيب غلوم فكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها ويصبرهم إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما علق الفنان فراس إبراهيم: "العوض بسلامتك.. البقاء لله ولاحول ولاقوة الا بالله.. قلبي معك".

أحدث الأعمال التي ينتظر عرضها طلال مارديني

طلال مارديني نشر صورة في شهر أغسطس الماضي عبر حسابه على "انستجرام" كشف من خلالها عن مواجهة والدته لأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى حيث ظهرت في الصورة وهى تخضع للعلاج ولم يكشف طلال مارديني تفاصيل الأزمة التي تعاني منها والدته لكنه دعى لها وطلب من زملائه وكذلك متابعيه الدعاء من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة فكتب مارديني: "أمي يا رب يا شافي يا معافي اشفي امي دعواتكم".

طلال مارديني يستعد خلال الفترة القادمة لعرض أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "خيبة أمل" والذي يشارك في بطولته كل من أحمد كرارة، وكارلوس عازار، والعمل من تأليف حوزيف عبيد، وإخراج إيلي بارباي، كما يشارك كذلك في بطولة مسلسل "عرس الحارة" مع كل من الفنانة صفاء سلطان، وسحر فوزي، علي كريم.