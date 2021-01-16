آيتن عامر مطربة للمرة الأولى في أغنية "بناقص ياللا"

آيتن عامر تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية بعدما بدأت الاستعداد لطرح أغنية بصوتها خلال الفترة القادمة، في خطوة اعتبرها البعض تأخرت كثيرا بسبب موهبة الفنانة المصرية في الغناء.

آيتن عامر تبدأ رحلتها الغنائية مع الملحن وليد سعد والشاعر تامر حسين

تامر حسين أحد الشعراء البارزين في الفترة الأخيرة كشف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن استعداد الفنانة آيتن عامر لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، وأكد تامر حسين أنه لم يكن يعرف أن صديقته الفنانة المصرية لديها هذه الموهبة في الغناء، إلا بعدما ارسل له الملحن وليد سعد أغنية لهما تقوم بغنائها آيتن عامر، وتمنى تامر حسين النجاح لها في هذه الخطوة الجديدة والمهمة في مسيرتها فكتب: "مرة الملحن الكبير الأستاذ وليد سعد بعتلى أغنية لينا بصوت مطربة جديدة بيقولى ايه رأيك؟ قولتله بتغنى حلو جداً مين دى؟وتطلع اللى بتغنى صديقتى الجميلة أيتن عامر وكانت بتخبى علينا انها بتغنى الحان تقيله زى دى، ربنا يوفقك يا تونه".

"بناقِص ياللا" عنوان أغنية آيتن عامر الجديدة

تامر حسين أشار كذلك إلى عنوان الأغنية التي سوف تظهر بها آيتن عامر خلال فيديو كليب جديد سيتم طرحه قريبا، وطلب تامر حسين من متابعيه انتظار الأغنية الجديدة للفنانة آيتن عامر فكتب: "استنوا قريباً ( بناقِص ياللا ) كلماتى وألحان الأستاذ وليد سعد وتوزيع العبقرى أحمد ابراهيم وهندسة صوت مهندس ياسر أنور وإخراج الكليب صديقتنا المخرجة الرائعة بتول عرفة..بالتوفيق"، الملحن وليد سعد علق كذلك على ما نشره تامر حسين وأكد أنه فوجئ كذلك بموهبة الفنانة آيتن عامر فكتب: "كدا حكيت الحكاية بالظبط يا أجدع تامر في الدنيا المحترم الشاعر الجامد جدا صاحب أجمد نجاحات في الدنيا ربنا يكرمنا يا أصلي دوت الخليج الحقيقة آيتن فاجأتنا بصوتها واحساسها، وربنا يكرمنا إن شاء الله".

آيتن عامر: "قررت اعترف انا سجلت أول أغنية ليا و هنصورها قريب"

آيتن عامر نشرت كذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" رسالة أكدت من خلالها على تسجيلها لأولى الأغاني بصوتها، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع كل من الشاعر تامر حسين، والملحن وليد سعد، كما قدمت الشكر لزوجها على الدعم المستمر لها في كل خطواتها فكتبت: "قررت اعترف، أنا سجلت أول أغنية ليا و هنصورها قريب جدا فى أول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز مع فريق عمل مبيهزرش الحان المبدع اللى كان نفسي اشتغل معاه من زمان اوى ( وليد سعد ) كلمات صاحب القلم الدهبي ( تامر حسين )، توزيع المتميز ( احمد ابراهيم )، هندسة صوتية المهندس العبقرى ( ياسر انور )، اخراج اختى و عشرة العمر ( بتول عرفة ) شكرا حبيبي علي وقوفك جنبي دائما"، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنانة المصرية على هذه الخطوة في وقت اعتبرها بعض متابعيها أنها تأخرت كثيرا نظرا لموهبتها الغنائية.