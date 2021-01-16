نجوى كرم تشعل حماس جمهور دبي وماجد المهندس يقبّل يد أنابيلا هلال ..فيديو

نجوى كرم وماجد المهندس تشاركا في إحياء حفل غنائي ساهر في الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وقدم الثنائي باقة من أحدث الأغاني أمام جمهور كبير احتشد من أجل مشاهدة النجمين.

نجوم كرم تغني "زايد مجدها" في دبي

نجوى كرم تألقت في الحفل مع الفنان ماجد المهندس الذي ظهرت معه قبل صعودها على خشبة المسرح لتقدم فقرتها الغنائية، نجوى كرم قدمت أحدث الأغاني التي طرحتها خلال الفترة الماضية والتي من بينها أغنية "معذور قلبي"، كما قدمت أغنية "بدك ترجع"، الفنانة نجوى كرم وجهت كذلك كلمة للشعب الإماراتي قبل أن تقدم أغنيتها الجديدة المهداة الى الإمارات بعنوان "زايد مجدها" وهي من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقى لدانى حلو، نجوى كرم قد انتشر لها خلال الساعات الماضية العديد من الفيديوهات أثناء تحضيرها لحفلها في دبي، كما روجت النجمة اللبنانية للحفل عبر حسابها على "انستجرام".

ماجد المهندس يشعل حفله في مهرجان دبي للتسوق

ماجد المهندس حظى باستقبال كبير من قبل الجمهور الذي تواجد في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة وقدم ماجد المهندس مجموعة من أجمل الأغاني منها أغنية "أوقع لك عقد"، و"يهزك الشوق"، و"أعلن انسحابي"، و"تحبك روحي"، كما ردد الجمهور مع الفنان ماجد المهندس أغنية "تناديك"، الجمهور الذي تواجد احتفل بشكل خاص بالفنان ماجد المهندس حيث حرصت إحدى معجباته على تقديم باقة من الورد له أثناء تواجده على المسرح وشكرها المهندس على هذه اللفتة وسط تفاعل جماهيري كبير.

ماجد المهندس يقبّل يد أنابيلا هلال ويتصدر التريند

ماجد المهندس تصدر كذلك التريند بسبب حفلته في مهرجان دبي للتسوق، كما نالت لحظة مصافحة الفنان ماجد المهندس للإعلامية أنابيلا هلال وتقبيل يدها اهتماما كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشاد الجمهور بطريقة التعامل الراقية للفنان الكبير مع من حوله، وقد التقى ماجد المهندس مع العديد من وسائل الإعلام قبل صعوده على خشبة المسرح لتقديم فقرته الغنائية.

دبي من المقرر أن تحتضن كذلك الحفل الغنائي الجديد لعمرو دياب الذي من المقرر أن يقام يوم الجمعة 22 يناير الجاري حيث يلتقي مع جمهوره وعشاقه على أرض ملعب دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية ضمن حفلات يناير في دبي 2021، وسيقدم مجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد.