سمير صبري: الوجوه الجديدة بتذهب للمهرجانات علشان تستعرض الفساتين على الريد كاربت

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان سمير صبري، إنه لا يحب الإسكندرية جدًا واختارني الراحل ممدوح الليثى فى أحد المهرجانات فى لجنة التحكيم.

وأضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "تعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم وكنت فى الماضي أحزن لعدم اختيار المبدعين بحق ولكن مع تقدم السن لا أهتم كثيرًا".

وأشار إلى أن الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور مثل سميرة احمد ونبيلة عبيد وغيرهم ولابد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق.