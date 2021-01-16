نيللي: لو ليا أخ كنت بتمنى يبقى سمير صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نيللي، إن سمير صبري عشرة العمر وتحبه جدًا وله مكانة كبيرة عندها وله ذكريات جميلة أثناء التصوير، مضيفة "لو ليا أخ كنت اتمنى أن يكون سمير صبري".

وأضافت نيللى بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"اننا سفرنا الى اليونان وتونس وقدمنا افلام رائعة ولنا ذكريات ومنها اغنية مبروك للعروسة فى اليونان، مضيفًا: "شريط الفيلم اتحرق وذهبنا الى مصر وقمنا بتسجيل الاغنية".

وأشارت نيللي، إلى أنها سعيدة بوجود سمير صبري فى حياتها والصفات المشتركة بينها وبين سمير حب مصر وحب الفن.

ووجه سمير صبرى وعمرو الليثى الدعوة الى نيللى لحضورها برنامج "واحد من الناس".

وعقب عمرو الليثى ان نيللى وسمير صبرى عمرهم ما كبروا فى السن لانهم شخصيات رائعة ومحبه للحياة والكل يحترم تلك القامات الفنية المحترمة والرائعة.

وقام سمير صبري، ونيللى بغناء أغنية "مبروك للعروسة".