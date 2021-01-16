سمير صبرى: عمار الشريعي أطلق علي لقب ملك الافراح

كشف الفنان سمير صبري سبب تسميته بملك الأفراح موضحا أن من أطلق عليه هذا اللقب هو عمار الشريعى عندما ذهبت معاه فرح وكنت دائم التواجد مع عمار فى بيته وكان ياتى منير والابنودى وكبار النجوم ، وكنت معاه فى فرح وقال عمار اننا معانا النجم سمير صبرى .
واضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وقال عمار سمير صبرى بيغنى معانا اغنية فى البيت وكانت اغنية الغراب يا وقعه سودا جوزوه احل يمامه وكان فرح وبالفعل غنيتها فى الفرح ولقيت واحدة ست جت قالتلى انتا بتقول على ابنى غراب دى العروسة هيا اللى حديه ، وحدث خلاف بين ام العريس والعروسة وروحت لعمار قلتله هتحصل خناقة .
وتابع سمير صبرى اننى بعد ذلك كنت اتواجد واقدم الافراح و اتعرف على شخصية ام العريس والعروسة واصبحت مشهور جدا فى هذا الامر والجميع يتمنى حضورى وتقديم الافراح لانى اعطى البهجة ومن هنا جاء لقب " ملك الافراح ".
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