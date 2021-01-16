حالة وهتروح لحالها.. رسالة غامضة من صلاح عبدلله عبر انستجرام

نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق صلاح عبدالله قائلا: ‏حالة وهتدوح لحالها وصباح الخيرو تصحبوا علي خير في افضل صحة و حال.

يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.

و كان قدأعلن الفنان صلاح عبد الله عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ابنة صلاح عبد الله عبر حساب والدها على إنستجرام: "توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله".