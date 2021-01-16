نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
وعلق صلاح عبدالله قائلا: حالة وهتدوح لحالها وصباح الخيرو تصحبوا علي خير في افضل صحة و حال.
يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.
و كان قدأعلن الفنان صلاح عبد الله عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وكتبت ابنة صلاح عبد الله عبر حساب والدها على إنستجرام: "توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة وهتروح لحالها.. رسالة غامضة من صلاح عبدلله عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.