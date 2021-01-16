بهذه الكلمات.. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد العوضي على تهنئة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السادس عشر من شهر يناير.

ونشر العوضي مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ، أحبك أكثر مما تتخيلي.

يذكر أن آخر أعمال العوضي مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ومسلسل "شديد والخطورة" مع عدد من الفنانين منهم ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال،،رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام