وأشارت الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».
وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخله أحد.
وقد تسلمت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي مؤخرا جائزة النيل من المستشار هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة تكريما لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن دورها في المجال الفني ، حيث كان من المقرر أن تتسلم الراحلة بنفسها، إلا أن وفاتها أعاقت هذا الأمر.
جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.