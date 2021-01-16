اليوم.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ41

تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز اليوم 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41 عاما، بعد أن استطاعت أن تخطف الأضواء وتكون قاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الأعمار بأعمالها الفنية الكوميدية.

وفى يوم ميلادها يرصد اليوم السابع أهم معلومات عنها..

- اسمها بالكامل، ياسمين محمد عبدالعزيز، ولدت في الـ 16 من يناير عام 1980م، في القاهرة.

- كان أول ظهور لها على التليفزيون من خلال الإعلانات وكان عمرها 12عامًا، بعد أن رشحتها إحدى صديقات والدتها التي كانت تدير شركة خاصة بالإعلانات.

- بداية انطلاقها في الدراما من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد، وقدمت فوازير رمضان بعنوان "العيال اتجننت".

- لقبت بالفتاة الشقية وقامت بالعديد من الأدوار في الأفلام السينمائية منها "رشة جريئة، وزكي شان، وثمن دستة أشرار" حتى قدمت البطولة المطلقة في فيلم "الدادة دودي، والثلاثة يشتغلونها وغيرها من الأعمال، كما قدمت البطولة المطلقة في دراما رمضان وحققت نجاحات كثيرة خاصة العام الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى لية"، مع الفنان كريم فهمى وشريف منير.

- تزوجت ياسمين عبد العزيز في عام 2001م من محمد نبيل حلاوة رجل الأعمال، وأنجبت ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018م.

- حالياً متزوجة من الفنان أحمد العوضى بعد قصة حب نشأت في كواليس مسلسل "لأخر نفس" الذى عرض في شهر رمضان عام 2019.

- ياسمين عبد العزيز من مواليد عام 1980، بينما العوضي من مواليد 12 ديسمبر 1987، فالفرق بينهما يصل لثمانية أعوام تقريبا.

- تشارك فى دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير" ويشاركها فى بطولة العمل زوجها أحمد العوضى إخراج مصطفى فكرى.