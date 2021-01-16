غادة عادل تبدأ تصوير دورها في فيلم ”المحكمة” مع المخرج محمد أمين

بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، وذلك بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل الأسبوع الماضى، لتقديم قصتها الخاصة فى الفيلم الذى يعتمد على البطولة الجماعية ويناقش عدة قضايا من الدائرة بساحات المحاكم، ولكل بطل القضية الخاصة به.

"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق متصل تواصل غادة عادل تصوير فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، والذى انطلق الشهر الماضى، ويشارك في بطولته خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، ماجد المصرى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وتستعد غادة لتصوير مسلسلها الجديد "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل وهو بطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.