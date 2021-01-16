26 مارس المقبل.. طرح فيلم الخيال العلمي ”Godzilla vs. Kong”

في الوقت الذي ترجئ فيه هوليوود طرح العديد من عناوينها الكبرى بسبب جائحة كورونا، قررت استديوهات "وانر بروس" تقديم موعد طرح فيلم الخيال العلمي "Godzilla vs. Kong" لمدة شهرين، ليصبح في 26 مارس المقبل بدلا من 21 مايو من نفس العام.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بصالات السينما العالمية وعبر منصة "HBO Max" الرقمية.

تدور الأحداث حول المواجهة التي ستقع بين كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل ذلك والعالم يرى ويراقب من منهم سيكون ملك كل الوحوش.

وصدر قبل عامين، أحد أجزاء هذه السلسلة بعنوان "Godzilla: King of the Monsters"، ودارت أحداث حول تتبع الجهود الحثيثة التي تقوم بها إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات (مونارك) حينما تتواجه وجهًا لوجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيهم الديناصور الهائل جودزيلا الذي يواجه كينج جيدروا ذو الرءوس الثلاث، مما يترك البشرية أمام مصير مجهول.