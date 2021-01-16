كيم كاردشيان تتعامل مع كاني ويست بشكل ودي رغم الطلاق

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تتعامل مع زوجها مغني الراب كاني ويست بشكل ودي رغم انفصالهما بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الثنائي الشهير قرر كل منهما التركيز على عالمه وحياته الخاصة، بينما يحاول كاني وسيت تحسين صحته النفسية بعدما تأكد إصابته بمرض اضطراب ثنائي القطب.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية حول انفصال نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست بعد زواج استمر 6 سنوات.

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كاردشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الآخر، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.