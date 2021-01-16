من داخل الطائرة.. محمد ثروت بصحبة بيومى فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفى | شاهد

نشر الفنان محمد ثروت صورة له مع الفنان بيومى فؤاد وسليمان عيد وكريم عفيفى من داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق محمد ثروت على الصورة، قائلا: "ساعة بين السحاب". يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين". ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

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