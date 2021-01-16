شاهد.. برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير

طرحت قناة ستار التركية، برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير ٢، المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل على منصة شاهد VIP.

وتضمن البرومو مشاهد خروح سلطان " انجين اكيورك " من السجن وهو يعلم ان نارين " نسليهان اتاغول" تزوجت من صديقه فايز لكي تساعده على الهروب من السجن واسترداد القصر ومن هنا تنقلب الاحداث.

التصوير استغرق أسبوع بسبب مرور بطلة العمل الممثلة التركية نسليهان اتاغول بوعكة صحية إثر إصابتها بـ مرض متلازمة المعدة.

ولوحظ أن نسليهان اتاغول خسرت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية بسبب ذلك المرض الذي يتطلب منها الحصول على الراحة.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ابنة السفير مفاجأة مدوية في الأحداث وهو زواج نارين "نسليهان اتاغول" من صديق حبيبها وزوجها السابق فايز "اوزار كايجر اوغلو"، وذلك بعد هروب سلطان "انجين اكيورك" بسبب عثور الشرطة على جثة أمين.

ويواصل فريق مسلسل ابنة السفير تصوير المسلسل في مدينة موغلا التركية، حيث يتواجدون الآن لتصوير مشاهد في السجن والمحكمة.

وأعلن القائمون على المسلسل التركي ابنة السفير ٢ عن وقف عرض المسلسل بسب إجازة العام الجديد على أن يتم عرض الحلقة الجديدة في الــ١١ من شهر يناير.