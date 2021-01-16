نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته..ابنة هادي الجيار تكشف عن مصير مشاهد والدها في "الاختيار 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مشيرة نجلة الفنان هادي الجيار، أنها تواصلت مع المخرج بيتر ميمي لمعرفة ماذا سيحدث للمشاهد التي قام والدها بتصويرها مسلسل "الاختيار 2"، ولاسيما أنه رحل قبل استكمال باقي مشاهده.

وأوضحت مشيرة خلال لقائها في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن والدها كان يرغب كثيرًا في المشاركة في "الاختيار2"؛ لإهتمامه الشديد بمتابعة الجزء الأول منه وقت عرضه في رمضان الماضي، لافتة أن أمنيته قد تحققت، حيث طلبته الشركة المنتجة للمشاركة فيه.

و عن وفاته قبل استكماله تصوير مشاهده، فقالت:"تواصلت مع المخرج الكبير بيتر ميمي، وشرحتله الوضع وأن إزاي العمل كان أمنية والدي، وقال لي أنه متفهم ذلك ولن يحذف شيئًا وسيعمل على معالجته".

"الاختيار2"، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، أحمد شاكر، وكوكبة مميزة من النجوم.