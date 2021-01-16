نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغم الخلافات بينهم.. زوج هالة صدقى يُشيد بموقفها الإنساني مع والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المحامي سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي رسالة شكر لها على موقفها الإنساني مع والده، فبالرغم من الخلافات بينهم، الإ أنها قامت بإنقاذ حياته من الموت، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب سامح سامي منشورًا قال فيه:" تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هى والولاد".

وأضاف قائلاً: "مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة، طبعًا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقي، أشكرك جدًا جدًا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول ".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبرة، بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، حيث طلب منها إجراء تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينهما في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لجأت للقضاء بعد ذلك، واتضح أنهما أبنائه بالفعل.