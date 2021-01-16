غادة عادل تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم المحكمة

بدأت النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين.

"المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد .

من ناحية أخرى،تواصل غادة تصوير فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، ماجد المصرى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.