شاركت الإعلامية أروى، متابعيها بعدة صور من احدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت اروى على الصور، قائلة: "اجمل مافي المرأه -ثقتها بنفسها". وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : القمرايه بزياده منورة - عنوان الاناقه و الجمال و التميز - ملكه يذكر ان الاعلامية أروى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين". جدير بالذكر أن الفنانة أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابتها بـ كورونا.. أروى لـ جمهورها: أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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