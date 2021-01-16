تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة والإعلامية دينا عبد الله، بعيد ميلادها الـ 56 والتى ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله"، وشقيقتها هي الإعلامية إيناس عبدالله.

واشتهرت دينا عبد الله بمشاركتها في فيلم "الحفيد" ودخلت مجال الفن وهي في الثالثة من عمرها من خلال فيلم "السلم الخلفي"، وفي كواليس تصوير هذا الفيلم صورت مشهد السقوط من الدور الـ13. وكشفت الفنانة دينا عبد الله، كواليس فيلم "السلم الخلفي" من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس. وقالت دينا عبد الله: "أثناء تصوير فيلم السلم الخلفي وأنا في الثالثة من عمري استعان مخرج الفيلم بعروسة "ديكور" في نفس طولي وارتدائها نفس ملابسي لتصوير مشهد السقوط من الدور الـ 13 ولكن في الحقيقة أنا سقطت فعلا ولكن من مسافة نص متر تقريبا، وأنا أتذكر كانت والدتي خائفة للغاية من ذلك المشهد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلة فيلم الحفيد.. في عيد ميلاد دينا عبد الله تعرف على قصة سقوطها من الدور الـ13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.