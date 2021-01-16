ناصيف زيتون يعلن عن أغنية مصريّة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم ناصيف زيتون اليوم عبر ستوري شاركها مع جمهوره على إنستاغرام أنّه سيطلق أغنية مصريّة لأوّل مرّة وذلك في الأسبوع القادم!

الأغنية تحت عنوان "خط أحمر" وهي من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ.

ذلك بعد أن احتلّت أغانيه الثلاثة "إنتِ وأنا"، "كذبة ورا كذبة" و"يلّي بدا ياني" المراتب الثلاثة الأولى على قائمة التريندينغ على يوتيوب وأصبح ناصيف ينافس نفسه في التريندينغ.

فأطلّ ناصيف على الجمهور عبر نشرة أخبار شاشة ال LBCI بعد هذا الحدث التاريخي في الموسيقى العربية الذي يحصل لأوّل مرّة وتكلّم عن عدة مواضيع بكل تفاؤل وإيجابية