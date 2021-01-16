محمد فراج: "أهل الكهف" تحدي مفاجئ في مسيرتي الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد فراج تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، استعدادا لطرحه في صيف 2021.

أكد فراج أن هذا الدور بمثابة تحدي مفاجئ له، إذ لم يقدمه من قبل في السينما والدراما، فضلا عن تعاونه لأول مرة مع المخرج الكبير عمرو عرفة، وهو ما يسعده بالتأكيد، لافتا إلى أن فريق العمل مليئ بالنجوم سواء في العدد أو القيمة الفنية، حتى اختيار موضوع الفيلم جديد ومشوق ويُحسب للسيناريست أيمن بهجت قمر، أي أن العمل ككل جديد في الشكل والمضمون.

يذكر أنه من المقرر تصوير العديد من المشاهد خارج مصر خلال الفترة المقبلة. كما طرحت الشركة المنتجة، البوسترات الرسمية للفيلم، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم.

تدور قصة فيلم "أهل الكهف" عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. وهو من انتاج وليد منصور.

فيلم "أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

على صعيد آخر، يشارك محمد فراج في موسم رمضان 2021 بمسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، وتأليف وإخراج تامر محسن.