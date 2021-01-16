هالة صدقي "تنقذ حماها"وزوجها يشيد بموقفها رغم خلافاتهما :"أصيلة يا أم اولادي"

هالة صدقي "تنقذ حماها" رغم الخلافات الحادة التي جمعتها بزوجها في وقت سابق بسبب قضية "نسب أطفالها"، حيث سارعت الى دعم حماها في المستشفى ومساندته من خلال تأمين التبرع بالدم له بعدما كانت حالته حرجة، فيما أشاد زوجها بموقفها الإنساني معبراً عن "أصالتها" من خلال تدوينة نشرها عبر السوشيال ميديا.

هالة صدقي "تنقذ حماها" وزوجها يشيد بموقفها

الفنانة المصرية هالة صدقي وضعت خلافاتها مع زوجها جانباً لتسارع في موقف إنساني منها الى مساندة حماها الذي دخل المستشفى في تصرف كشف عنه زوجها سامح سامي الذي يتواجد خارج مصر، معرباً عن إشادته بما قامت به زوجته من خلال تدوينة تحدث فيها عن تفاصيل الموقف الإنساني لها وواصفاً بأنها "أم اولاده العظيمة وبنت الأصول".

وكتب سامح سامي، زوج هالة صدقي، رسالة شكر لزوجته هالة صدقي على موقع الفيس بوك موجهاً لها الشكر الكبير لعنايتها بوالده وانقاذها لحياته، كما سماها بأنها "أم أولاده العظيمة"، فكتب قائلاً: "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده دوت الخليج والولاد".

سامح سامي أشاد بتصرف زوجته بسبب وضعها لكل خلافاتهما السابقة جانباً في سبيل إنقاذ حماها فتابع قائلاً في تدوينته :"مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا دوت الخليج العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

ولاقت تدوينة سامح سامي تفاعلاً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بتصرف هالة صدقي مع زوجها، ونشر الأخير ايضا لموقفها الإنساني، متمنين بأن يتصالح الثنائي في أقرب وقت ويعودان لحياتهما الزوجية السابقة.

هالة صدقي تطلق صرخة للستشفيات

هالة صدقي كانت قد اطلقت نداء استغاثة لحل أزمة التبرع بالدم حيث روت موقفا صعباً مع مريض بحاجة ملحة للتبرع بالدم من دون أن تذكر أن المقصود هو والد زوجها، فكتبت عبر حسابها على موقع الفيس بوك: "من يومين تعرضت لموقف انساني واحتياج مريض لدم فصيلة نادرة والا تعرض للموت، مفيش دم في اغلب المستشفيات واللي عنده موفره حالاته خصوصا لو نادره، والتبرع ممنوع والمستشفى اللي تبيع الدم بياخدوا تبرع من اربعة قرايب المريض افرضوا ملهوش حد، يموت؟".

خلافات هالة صدقي وزوجها

قبل حوالي ثلاثة أشهر، طفت الى الواجهة مشاكل هالة صدقي مع زوجها الذي رفع دعوى ضدها متعلقة بنسب طفليهما التوأم، بعد ادعائه أن هالة ليست والدتهما الحقيقية، وتقرر إحالة الملف إلى القضاء إلا أن هالة رفعت دعوى مضادة وأعلنت انتصارها في القضية "المشينة" بحسب وصفها حول إنكار نسب طفليها التوأم إليها، وقالت بأن المحكمة قررت شطب الدعوى.

وكتبت حينها في تدوينتها عبر حسابها بموقع الفيس بوك:" تم الغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم ...لكنه نجح في التشهير".