أول ظهور لزوجة على يوسف الأولى ..وتعليق جديد يضع هند البلوشي في مأزق

زهراء البصري الزوجة الأولى للفنان علي يوسف انتشرت أكثر من صورة تجمعها به، وحظت على إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت استمر فيه الفنان العراقي في إثارة الجدل برسائله المبهمة حول زواجه من الفنانة هند البلوشي.

أول صورة لزوجة الفنان علي يوسف الأولى

المذيعة مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة لزهراء البصري الزوجة الأولى المحجبة للفنان علي يوسف وأم ابنته ملك والتي يتحفظ على نشر صورها معه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت زوجة الفنان العراقي في صورة من حفل زفافها عليه، كما انتشرت صورة أخرى ظهرت بها ملامحها بشكل واضح وهي جالسة بجوار زوجها، مي العيدان أشادت بجمال زوجة علي يوسف، وتعجبت من فكرة زواجه للمرة الثانية فكتبت: "أول صورة لزهراء البصري زوجة علي يوسف الأولى ام بنته ملك..في احد عنده هالجمال ويدور على غيره"، كما أشاد المتابعين بصور زهراء البصري مع زوجها.

علي يوسف يثير حيرة الجمهور برسالة جديدة

علي يوسف لا يزال يتكتم على تفاصيل زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي ولم يظهر بشكل علني ليكشف عنه حتى الآن، في وقت حرص على نشر العديد من الرسائل عبر حسابه على "انستجرام" التي تزيد من تساؤلات الجمهور والتي كان آخرها تأكيده على رفضه الحديث على الرغم أنه لديه الكثير ليكشف عنه فقال: "أنا بصدري كلام، هو أي إذا كلته الجبل ينهد"، وقد تسببت الرسالة الجديدة في إثارة جدل جديد حول السبب الذي يجعل الفنان العراقي لا يرغب في الحديث أو الرد على إعلان الفنانة هند البلوشي زواجها منه.

هند البلوشي تكشف سبب عدم إعلان علي يوسف عن زواجهما

هند البلوشي ومنذ إعلان زواجها سعت لتفسير موقفها بعد أصبحت الزوجة الثانية للفنان العراقي حيث أكدت في تصريحات لها في برنامج "إي تي بالعربي"، إنها لم تكن على علم بزواج علي يوسف الأول، وعرفت بعد ذلك بهذا الأمر مما تسبب في بداية مناقشات طويلة مع زوجها وأكدت أن ليس لديها مانع في هذا، وأن له الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته، وأوضحت هند البلوشي أن سر عدم إعلان علي يوسف عن زواجهما حتى الآن، يعود إلى أن الفنان العراقي لم يكن يرغب في الكشف عن زواجهما في هذا الوقت، بينما أشارت إلى أنه سوف يعلن عنه بالتأكيد في الوقت المناسب، وأكدت أيضاً إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.