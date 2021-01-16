فيديو شيماء سيف تكشف عن اسمها الحقيقي وتفاصيل أول قصة حب في حياتها

شيماء سيف حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة قناة "on E" وكشفت الفنانة المصرية عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية.

شيماء سيف تكشف عن اسمها الحقيقي وسبب اسم شهرتها

شيماء سيف كشفت في تصريحاتها لبرنامج "لايف من الدوبلكس" عن اسمها بالكامل وذلك أثناء فقرتها مع الدمية كارو، كما أشارت إلى بداية انطلاقتها الفنية مع برامج المقالب والتي من خلالها بدأت شهرتها فقالت: "اسمي بالكامل هو شيماء فتحي محمد رشاد، أما بالنسبة لاسم سيف فهو يعود لاسم المخرج سيف ممتاز الذي كان سببا في اكتشافي، وأنا من مواليد 7 أغسطس 1987، دخولي عالم التمثيل جاء من خلال المخرج سيف ممتاز بعدما كان يحضر لبرنامج المقالب (شكروباص) وكان يبحث عن وجه لا يعرفه الجمهور، وأصبحت من محبي المقالب، منذ مشاركتي في هذا العمل".

شيماء سيف: "تمنيت أن أمتلك صوتا جميلا وأول حب كان ابن الجيران"

شيماء تحدثت عن أصعب المواقف التي واجهتها مع زوجها، وأوضحت أنها تعاني من الانانية منذ زواجها فقالت: "بعد الزواج أصبحت اشعر بالانانية في وقت زوجي شخص كريم معي دائما، لذلك اريده أن يصبج اناني مثلي حتى نستطيع أن نتجاوز ذلك، وأعاني من الصعبية في بعض المواقف التي قد تجعلني اهاجم زوجي بشكل مبالغ فيه".

شيماء سيف أكدت أن من أمنياتها أن تمتلك صوت جيد من أجل أن تغني، وقامت بالغناء للفنانة سميرة سعيد أغنية "محصلش حاجة"، فقالت شيماء سيف: "أتمنى أن امتلك صوت جيد، ومن أكثر الأغاني التي أجدها تعبر عن حياتي أغنية (عايم في بحر الغدر)"، وتحدثت كذلك عن أول قصة حب لها فقالت: "أول قصة حب بالنسبة لي كانت مع ابن الجيران واسمه إبراهيم، الذي حاولت التقرب منه وعندما ارسل اول جواب لي مزقته، ولقد أخبرت زوجي بهذه القصة، والدي كان يعمل في التلفزيون كمهندس ديكور وذلك من أسبابي رغبتي في العمل في هذا المجال لكنه رفض ذلك، وكنت اتواجد في حفلات ليالي أضواء المدينة، وأول حفل حضرتها كانت للفنان حمادة هلال".

شيماء سيف تشارك مع دنيا سمير غانم في عمل درامي برمضان

شيماء سيف في فقرة "سؤال وعقاب" رفضت الإجابة عن العديد من الأسئلة والتي منها عدم الكشف عن الأشياء التي تخفيها عن زوجها كارتر، كما رفضت الإعلان عن أكثر فنانة تتحدث عنها مع الفنانة دنيا سمير غانم، مما تسبب في عقابها، وكان من الأسئلة التي رفضت الإجابة عنها الافصاح عن أجرها في فيلم "العنكبوت" مع كل من الفنان أحمد السقا، وظافر العابدين، التي أكدت أنها تحسد زوجته عليه، شيماء سيف كشفت كذلك عن مشاركتها في عمل درامي جديد مع الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان القادم.

شيماء سيف رقصت كذلك في البرنامج على أغنية كل من الفنانة روبي "ليه بيداري كده" و"أنا الشاكي "للفنان حسين الجسمي، بينما أكدت أن زوجها كارتر هو الذي جعلها تغير أفكارها بالنسبة للزواج حيث أنها لم تكن تفكر في هذه الخطوة حتى شجعها هو عليها، في وقت اوضحت أن عملها المتواصل مع المنتج هشام جمال يعود إلى وجود نوع التفاهم بينهما يجعلها تفضل المشاركة في أعمال من إنتاجه.