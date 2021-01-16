29 يناير.. بدء عرض ”Nomadland” بالسينمات الأمريكية

يطرح استديو "فوكس سيرشلايت" فيلم الدراما "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو، في عدد محدود من سينمات إيماكس بأمريكا في 29 يناير الجاري، على أن يتم إطلاقه بشكل أوسع بالسينمات التقليدية في 19 فبراير المقبل.

عُرض فيلم "Nomadland" لأول مرة في الدورة ال77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 11 سبتمبر، وفاز بجائزة الأسد الذهبي. كما حصد جائزة اختيار الجمهور بمهرجان تورنتو السينمائي، ونال مؤخرًا عدد من جوائز دوائر النقاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة تابعة للشركة في ريف نيفادا، حيث تستكشف فيرن (فرانسيس مكدورماند)، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث. لقد فقدت كل شيء في فترة الركود العظيم وتسعى للحصول على الحكمة والضيافة من البدو الرحل في الحياة الواقعية في الولايات المتحدة.

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