الأوسكار تتوسع في القائمة القصيرة للأفلام الدولية

أجرت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة بعض التعديلات في فئة الأفلام الدولية لجوائز الأوسكار، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزه في 25 أبريل المقبل.

وبموجب التعديلات، ستصوت اللجنة التمهيدية الدولية للأفلام الروائية عبر اقتراع سري ينتج قائمة قصيرة من 15 فيلمًا من دول مختلفة، بعد أن كان يتم اختيار 10 أفلام فقط في السنوات السابقة.

كما سيتم إقامة التصويت الأولي لاختيار الأفلام المرشحة لدخول القائمة بصورة افتراضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقدم للقائمة الدولية لجوائز الأوسكار هذا العام، 93 فيلما من مختلف أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة التي تضم 15 فيلما في 9 فبراير المقبل، بينما يتم إعلان القائمة النهائية المكونة من 5 أفلام في 15 مارس، ويتسلم الفيلم الفائز جائزة الأوسكار في الحفل المقرر نهاية أبريل.

ومن بين أبرز العناوين التي تم اختيارها: الفيلم الدنماركي "Another Round" للمخرج توماس فينتربرج، والشريط الألماني "And Tomorrow the Entire World" لجوليا فون هاينز، والفيلم اليوناني "Apples"، وشريط المخرج الروسي أندريه كونشالوفسكي "Dear Comrades".

وتضم القائمة عددًا من الأفلام العربية، من بينها: الفيلم المصري "لما بنتولد"، و"ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، والفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للأخوين ناصر، كما يمثل دولة الأردن فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة.