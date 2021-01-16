يتطلع النجم العالمي توم كروز، إلى الانتهاء من تصوير مشاهده في الجزء السابع من سلسلة أفلام "Mission: Impossible" في المملكة المتحدة الأسبوع الجاري، قبل أن يتوجه لإمارة دبي، لاستئناف المرحلة الثانية من الإنتاج.
ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن مصادر من داخل فريق الإنتاج، أن كروز خصص مبالغ ضخمة لجلب روبوتات آلية تكون مهمتها التأكد من التزام الممثلين والطاقم بتعليمات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وستكون الآلات عالية التقنية قادرة على إجراء الاختبارات الموضعية للطاقم.
وأضاف المصدر، أن توم جاد جدًا في التأكد من عدم توقف عملية التصوير لدرجة أنه استعان بهذه الروبوتات لأنه لا يمكن أن يكون في كل مكان لضمان تصرف الناس بأنفسهم.
من جانبه، نفى موقع "SlashFilm" الأمريكي، الشائعات المتداولة عن شراء كروز لروبوتين من أحدث طراز لمراقبة الأشخاص بموقع التصوير. وذكر مصدر من داخل فريق الإنتاج أن "القصة غير دقيقة وأكد أنه لا توجد روبوتات في الموقع".
ويعود كروز (58 عاما)، إلى تصوير فيلمه الجديد في دبي، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تصوير الجزء الرابع من السلسلة هناك والذي حمل اسم "Mission: Impossible – Ghost Protocol"، وحقق إيرادات 694.7 مليون دولار عالميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توم كروز يعود لدبي لتصوير Mission Impossible 7 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.