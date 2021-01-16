توم كروز يعود لدبي لتصوير Mission Impossible 7

يتطلع النجم العالمي توم كروز، إلى الانتهاء من تصوير مشاهده في الجزء السابع من سلسلة أفلام "Mission: Impossible" في المملكة المتحدة الأسبوع الجاري، قبل أن يتوجه لإمارة دبي، لاستئناف المرحلة الثانية من الإنتاج.

ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن مصادر من داخل فريق الإنتاج، أن كروز خصص مبالغ ضخمة لجلب روبوتات آلية تكون مهمتها التأكد من التزام الممثلين والطاقم بتعليمات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وستكون الآلات عالية التقنية قادرة على إجراء الاختبارات الموضعية للطاقم.

وأضاف المصدر، أن توم جاد جدًا في التأكد من عدم توقف عملية التصوير لدرجة أنه استعان بهذه الروبوتات لأنه لا يمكن أن يكون في كل مكان لضمان تصرف الناس بأنفسهم.

من جانبه، نفى موقع "SlashFilm" الأمريكي، الشائعات المتداولة عن شراء كروز لروبوتين من أحدث طراز لمراقبة الأشخاص بموقع التصوير. وذكر مصدر من داخل فريق الإنتاج أن "القصة غير دقيقة وأكد أنه لا توجد روبوتات في الموقع".

ويعود كروز (58 عاما)، إلى تصوير فيلمه الجديد في دبي، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تصوير الجزء الرابع من السلسلة هناك والذي حمل اسم "Mission: Impossible – Ghost Protocol"، وحقق إيرادات 694.7 مليون دولار عالميا.