بوسي شلبي تحيي الذكرى الأولى لوفاة ماجدة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة لها مع الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في الذكري السنوية الأولي لرحيلها. وعلقت: "الذكرى السنوية اليوم.. الله يرحمها.. الفاتحة، ماجدة".

ومن أشهر الأفلام التى أنتجتها الصباحى "العمر لحظة وأين عمرى والنداهة وأنف وثلاث عيون وزوجة لخمسة رجال والمراهقات وهجرة الرسول" والعديد من الأفلام التى تعد جزءا لا يمكن فصله عن تاريخ ونجاحات السينما المصرية.

ورحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا يوم 16 يناير 2020، عن عمر ناهز 89 عاما.