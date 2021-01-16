شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة لها مع الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في الذكري السنوية الأولي لرحيلها. وعلقت: "الذكرى السنوية اليوم.. الله يرحمها.. الفاتحة، ماجدة".
ومن أشهر الأفلام التى أنتجتها الصباحى "العمر لحظة وأين عمرى والنداهة وأنف وثلاث عيون وزوجة لخمسة رجال والمراهقات وهجرة الرسول" والعديد من الأفلام التى تعد جزءا لا يمكن فصله عن تاريخ ونجاحات السينما المصرية.
ورحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا يوم 16 يناير 2020، عن عمر ناهز 89 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوسي شلبي تحيي الذكرى الأولى لوفاة ماجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.