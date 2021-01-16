فى عيد ميلادها ال 41.. تعرف على قصة الحب التي نشأت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال 41، وتعد ياسمين واحدة من الفنانات التى تتميز بخفة الظل، وأيضا تجيد الأدوار التراجيدية والرومانسية.

قصة الحب بين العوضي وياسمين عبد العزيز:

صرح الفنان أحمد العوضي عن بداية علاقته بالنجمة ياسمين عبد العزيز، قائلاً: "في البداية تم ترشيحي في مسلسل (لآخر نفس)، وأنا كان نفسي أشتغل مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والشركة لما رشحتني قالولي إنه دور ظابط، وانت قلت مش هتعمل دور ظابط، ولكن لما عرفت إنه مع ياسمين عبد العزيز قلتلها لا عادي أنا أعمل الدور مفيش مشكلة".

وأضاف العوضي: "لما روحت ياسمين شافتني وحطت ايدها على كتفي بشكل جامد كده وأنا مش شايف مين وهي لابسة نضارة، فكنت مستغرب مين ماسكني جامد كده، يعني قفشة في البداية كده نص نص بس بهزار".

وتابع: "تاني يوم بقى روحت البروفة فلقيت المخرج قاعد وفي كرسيين جنبه فاضيين، فقلت لما أقعد على الطرف هاتيجي تقعد في النص مش هاعرف أتكلم عشان هتتكلم مع المخرج برده، فقررت أقعد جنب المخرج وميكونش في كرسي فاضي غير اللي جنبي وحصل فعلا وجت سلمت عليا وقلتلها معلش مش معايا نسخة من السكريبت ممكن أبص معاكي فقالتلي اتفضل عادي، واتكلمنا بقى وكلمة مني وكلمة منها وضحكت يبقى خلاص قلبها مال، والموضوع جه زي أي علاقة عادي تعارف وإعجاب وحب ثم زواج".