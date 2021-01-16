الفنان الكويتي سامي مهاوش يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دوره في المسلسل الرمضاني "ياما كان وكان"

الفنان الكويتي سامي مهاوش بعدما انتهى من تصوير أحدث أعماله السينمائية التي يشارك في بطولتها مع النجم بشار الجزاف، بدأ تصوير عمل درامي جديد مع الفنان عبدالناصر درويش من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

تفاصيل دور الفنان سامي مهاوش في مسلسل "ياما كان وكان"

سامي مهاوش أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل "ياما كان وكان" والذي يتعاون فيه مع الفنان عبدالناصر درويش، ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من الأعمال التي شارك فيها الفنان الكويتي مع النجم عبدالناصر درويش في الفترة الماضية، وكشف سامي مهاوش عن بعض من تفاصيل دوره في المسلسل الجديد فقال: "بدأت منذ أيام تصوير دوري في مسلسل (ياما كان وكان) مع الفنان عبدالناصر درويش، ولا استطيع أن أكشف تفاصيل الدور بشكل كامل، لكن الشخصية التي أقدمها أجدها غريبة بعض الشيء، لكني مستمتع بتقديمها بل وأشعر بحب لهذه الشخصية وتفاصيلها".

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "ياما كان وكان"

سامي مهاوش أشار كذلك لموعد الانتهاء من تصوير مسلسل "ياما كان وكان"، وكذلك الموعد المحدد لعرضه حيث أكد أن المسلسل سوف يعرض في شهر رمضان القادم فقال: "من المقرر عرض مسلسل (ياما كان وكان) في شهر رمضان القادم إن شاء الله، ولا يزال صناع العمل مستمرون في تصويره خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن ينتهي التصوير بشكل كامل في نهاية شهر يناير الجاري"، ويشارك في بطولة مسلسل "ياما كان وكان" مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان عبدالناصر درويش، وحمد السلمان، واحمد العونان، وميس كمر، وأحمد المظفر، وشملان المجيبل، ومبارك المانع، وسلطان الفرج، وخالد المظفر، ومحمد عاشور، وإيمان جمال، وبشار الجزاف، والعمل من تأليف مجموعة كبيرة من الكتاب.

أبرز أعمال الفنان الكويتي سامي مهاوش

سامي مهاوش قد انتهى من تصوير أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "آش مان" الذي يتعاون فيه مع النجم الكويتي بشار الجزاف وقد تم الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة الماضية، ويقدم الفيلم قصة جديدة على السينما الكويتية حيث يدور في إطار كوميدي حول حياة بطل خارق، وقد تم تصوير العمل بأحدث التقنيات السينمائية، ويشارك في بطولته كل من لولوة الملا، وضاري عبدالرضا، وإلهام علي، ومصطفى اشكناني، وحسن إبراهيم، وروان العلي، والعمل من إخراج عباس اليوسفي.

سامي مهاوش كشف كذلك عن مشاركته كضيف شرف في أحدث الأعمال الدرامية الجديدة للفنان طارق العلي والذي يحمل عنوان "غريب"، في وقت أكد فيه أن هذا التعاون يتجدد في عمل مسرحي جديد يعتبر هو الأول بين الثنائي، بينما أكد أنهما في انتظار عودة الحياة للمسرح في الكويت من أجل عرض المسرحية الجديدة,