اليوم.. عقد قران نادر حمدي على سارة حسني

على صعيد آخر شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم عقد قران الموزع نادر حمدى، على المنتجة سارة حسنى، وسيحضر مناسبة اليوم الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين، ومن المفترض أن يتم حفل الزفاف مشيرا خلال الأيام المقبلة.