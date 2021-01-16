سلطان المجعلي: تستهويني الطبيعة وتصوير وجوه الناس حياة

كتب – خالد بن خليفة السيابي

الشغف الفني والهيام الضوئي والطبيعة وتصوير حياة الناس كل هذه العناصر دفعت بالمصور سلطان بن سعيد المجعلي لخوض غمار التصوير الفوتوغرافي، وأصبحت عدسته تشكل من الضوء مشاهد ساحرة تسر الناظرين المغرمين والعاشقين لروائع الفن المفعم بجمال المكان والزمان وعظمة الطبيعة وسمو وطهارة الوجوه.

(المجعلي) : حصد العديد من الإنجازات، ومسك ختامها تمثل في مسابقة هيبا الشهرية الدولية للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في محور (حرفة تحبها) والعمل الفائز حمل عنوان (المغزل) والصورة الفائزة تجسد امرأة كبيرة في السن تقوم بممارسة حرفتها التي تحبها وتعشقها وتهيم بتفاصيلها ومعانيها.

وحول مسيرته الفنية يقول سلطان المجعلي : التصوير الضوئي بحياتي مملكة من جمال أحب تضاريسها التي تهديني مشاهد مدهشة تشدني وتحرك بدواخلي روح الفنان الذي يبحث عن الجمال الحالم الذي يبهر أعين جمهور العدسة الضوئية ومشاعرهم المتعطشة لسحر الضوء وتشبع أيضا ذائقتهم الفنية، ويثلج صدري لحظة أرى السعادة تتشكل على وجه جمهوري المحب لعدستي والمتابع لي في كافة المحافل الفوتوغرافية، وبالنسبة لي حياة الناس والطبيعة هما هيامي وأشعر بالفرح لحظة تصويرها، ولو تطرقنا للطبيعة نجد أن السلطنة بها من الجمال ما يكفي لاقتناص صور نموذجية تشد المتلقي العاشق لهذا المجال الفني، وخلال مسيرتي الفنية قمت بزيارة العديد من الأماكن: البحر والصحاري والأودية والمعالم التي تشتهر بها السلطنة، حيث قمت بتوثيق العديد من الصور التي تمثل لي حياة أخرى.

ولا شك أن تصوير الوجوه على وجه التحديد متعب وممتع بنفس الوقت، وبعض الناس تجد صعوبة لإقناعهم بالتصوير، أما الوجه الممتع في تصوير الوجوه فهو ابتسامة الناس والأطفال بالذات حيث تتشكل ملامحهم الجميلة المغلفة بالجمال والطهر والبراءة المفعمة بروح الطفولة، ومن الجميل أن تهدي الناس الفرح ولو بالصورة، بالنسبة لهم هي لحظة فرح وذكرى لحقبة من حياتهم بهذا الكون الكبير والساحر بكافة تفاصيله.

وأضاف: المصور العماني موهوب بالفطرة، والبعض أصبح معروفا للاعلام والناس، ولكن هناك عشرات المصورين تضمهم ولايات السلطنة ومحافظاتها، وينبغي على كل مصور الظهور للعالم الخارجي لكي يقيم أعماله من خلال ذائقة الناس ، سواء بالمشاركة في المعارض التي تقام في ربوع السلطنة أو في المسابقات المحلية والاقليمية وحتى الدولية.