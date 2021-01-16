اليوم .. انطلاق تصوير مسلسل أمينة خليل وتايسون ”خلى بالك من زيزى”

انطلق صباح اليوم تصوير أول مشاهد مسلسل "خالى بالك من زيزى"، بطولة النجوم أمينة خليل ومحمد ممدوح، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج كريم الشناوى، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من أمينة خليل وتايسون وعلى قاسم .

مسلسل "خلى بالك من زيزى"، يعد التعاون الثانى على بين تايسون وأمينة خليل، حيث تقابلا من قبل في بطولة مسلسل "قابيل"، العام قبل الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، بسنت شوقى، حسنى شتا، وأخرون، إخراج كريم الشناوى.

كما يعد المسلسل التعاون الثانى بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، والذى قدم لها مسلسل "قابيل" ايضاً، حيث يعد الشناوى واحداً من أبرز المخرجين الفترة الماضية، وبدأ في وضع خطوات ثاتبة في الدراما التليفزيونية.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" ، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.