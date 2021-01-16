محمد فؤاد يطرح أغنية ”ليه”

طرح الفنان محمد فؤاد أحدث أغانيه بعنوان "ليه" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة ال"Lyrics clip ".

أغنية "ليه" من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع ومكس وماستر أحمد عبد السلام.

يشار إلى أن محمد فؤاد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "في الحفلة" عبر قناتة الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعد لونا جديدا مختلفا عن أعماله السابقة.

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