مؤلف "فاضي شوية" لـ"دوت الخليج الفني": كتبت الأغنية 4 مرات.. وظروف نفسية صعبة وراء كتابتي للأغنية (حوار)

وتعد أغنية "فاضي شوية" أول أغنية له في الشعر الغنائي ونجحت في الوصول لقلوب الجمهور في مصر والوطن العربي، وكان لـ "دوت الخليج الفني" لقاء مع الشاعر خليل عزالدين، ليحكي لنا عن كواليس كتابة الأغنية وردود أفعال الجمهور ورحلته الطويلة في كتابة الشعر والكتب، والى نص الحوار.
ما هي بدايتك في مجال كتابة الشعر الغنائي؟
كيف كانت كواليس كتابتك للأغنية وهل هناك موقف دفعك لكتابتها؟
مررت بظروف احباط في عام 2013 وذلك بسبب ظهور موجة جديدة في الشعر العامية تطرح نفسها على الكتابة، وظهور عدد من الشعراء الجدد في الزجل وتفاعل معهم الجمهور وتم تسليط الضوء الإعلامي عليهم وأصبح هو التيار السائد، فقررت الاعتزال والابتعاد عن الشعر والكتابة لأننى لم استطيع السير في هذا الطريق بسبب حبي للشعر الغنائي والقصيدة المغناة مدرسة "أحمد حجاب"، "أحمد فؤاد نجم"، "عبدالرحيم منصور"، "عبدالرحمن الأبنودي".
وهنا جاء دور زوجتي الروائية "دعاء عبده" التي ادين لها بكل الحب وأوجه لها الشكر من خلال هذا الحوار، لأنها دعتمنى ووقفت بجانبي في هذه المحنة وغيرها، وطلبت منى المقاومة وعدم الاعتزال وأن أكتب ما بداخلى من حزن في قصيدة وهي قصيدة "فاضي شوية" بالنص الأصلي الذي نشره المطرب حمزة نمرة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".
كيف وصلت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة؟
في عام 2015 وبعدما فزت بجائزة "احمد فؤاد نجم" كان يشارك في المسابقة شاعر يدعي "محمد السيد" كتب العديد من الأغاني للمطرب حمزة نمرة، وطلبت منه أن يرسل له قصيدة "فاضي شوية" بسبب توافق كلمات الأغنية مع اللون الذي يقدمه حمزة نمرة في الغناء.
وفي عام 2017 تواصل معى المطرب حمزة نمرة وأشاد بجمال القصيدة وأنه سيبدأ العمل عليها، وكان المقرر أن تطرح في ألبوم "هطير من تانى" 2018، لكن لم تطرح في هذا الألبوم بسبب عدم وجود لها لحن.
وفي شهر أغسطس الماضي تواصل معي حمزة نمرة وسأل عن القصيدة هل مازالت متاحة، قائلاُ:" انا كنت شايف الأغنية على حمزة نمرة فقط"، ومن هنا بدأنا العمل على الأغنية، وتم تسجيل الأغنية 5 مرات قبل طرحها، "حمزة نمرة سجل الأغنية 5 مرات ويرسلهالى ولأصدقائنا مع التعديل حتى ظهرت بهذا الشكل".
هل تدخل حمزة نمرة في إعادة صياغة قصيدة "فاضي شوية"؟
لا، لم يتدخل بل أعطاني مطلق الحرية في الكتابة وتغير بعض الكلمات التي تم الاتفاق عليها، وطلب أن اكتب باقي الكلمات بنفس الروح، قائلاُ:" اشتغلت على الأغنية 4 مرات"،
هل توقعت نجاح أغنية "فاضي شوية"؟
في الحقيقة لا، بل كنت أحلم بنجاح الأغنية، وبعد ما تم طرح الأغنية كنت متوترًا جدا، ولكن طمئنتني زوجتي قائلاُ:" طبطبت عليا" وقال بأن الأغنية قريبة من الجمهور وستنال إعجابهم وبالفعل الأغنية كانت فتحة خير عليا بحب الناس.
متي شعرت بنجاح أغنية "فاضي شوية"؟
"انا حسيت بالنجاح مرتين، المرة الأول بعدما طرح حمزة نمرة الكليب عبر "يويتوب"، والمرة الثانية بعدما نشر حمزة كلمات الأغنية الأصلية عبر "صفحته الشخصية على "فيس بوك" قبل تغير الكلمات ووجدت أن تعليقات الجمهور على كلمات الأغنية الأصلية نالت إعجابهم.
ما الانطباع الذي كونته عن حمزة نمرة بعد التعاون معه في أغنية "فاضي شوية"؟
كلمات الأغنية تميل الى العتاب.. هل كتبت الأغنية لصديق قديم أم لحبيب قديم؟
أبرز من هنئك على نجاح الأغنية من الشعراء؟
هل تواصل معك أي فنان للتعاون معًا بعد نجاح "فاضي شوية"؟
لمن من المطربين تتمنى أن تكتب لهم أغاني؟
من هو مثلك الاعلى في كتابة الشعر؟
هل تفكر في دخول السينما من خلال كتابة أفلام ومسلسلات؟
ممكن أدخل السينما من خلال أغاني الأفلام، ولكن ليس كتابة سيناريو، قائلاُ:" انا نجحت في الأغنية لأنى مركز فيه وكذلك كتابة السيناريو، كل شخص يتخصص في حاجه هينجح اكثر".
حدثنا عن حياتك المهنية؟
انا أعمل في أحدي شركات الاتصالات في قطاع أمن المعلومات ما يقرب من 10 أعوام، وفي فترة المراهقة عملت في أكثر من مجال أبرزهم محلات تغليف وتعبئة، وفترة في دار نشر كتب.
ما سبب قلة أعمالك الفنية والأدبية؟
ما هو حلمك في الكتابة الأدبية والشعر الغنائي؟
ما الجديد لك في الأعمال الأدبية؟
هل تفكر في خوض تجربة كتابة كلمات مهرجانات؟