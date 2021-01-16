نشرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها بـ

وقالت عبير : ""للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..".

وكانت كشفت عبير نعمة، عن رأيها فى الأغانى الوطنية، قائلة :"الأغانى الوطنية هى إنتماء للوطن والفكرة والمبدأ". وتابعت نعمة خلال حوارها مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"بابا فنان وأتذوق الفن منذ نعومة أظافرى". ولفتت إلى أنها متخصصة فى الموسيقي الكلاسيك وتعشق الأغانى القديمة. وأوضحت "المطربين المفضلين بالنسبة لي داخل مصر هما عبدالوهاب وعبدالحليم وكنت دائما بسمعهم ولم أكن العب معظم الوقت".. وأشارت إلى أنها تربيت على الأغانى المصرية ومن ثم أغانى فيروز، مضيفة:"تعلقت بالموسيقار الكبير القصبجي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعراض صعبة.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.