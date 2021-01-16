في الذكرى الأولى لرحيلها.. شاهد قبر ماجدة الصباحي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على الذهاب بصحبة الفنانة غادة نافع، إلى مقبرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي -والدة الأخيرة- وتداول نشطاء مقطع فيديو من الزيارة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ماجدة.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من الزيارة، ظهرت فيه بوسي شلبي وغادة نافع تقرآن القرآن الكريم، وبصحبتهما أحد المقرئين الذي تكفل بالدعاء للراحلة ماجدة الصباحي.

ويوافق اليوم السبت 16 يناير، الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم في طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا مطلع هذا عام 2020، في 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عامًا، وقدمت عشرات الأدوار الخالدة بالسينما، وأفنت حياتها للفن كممثلة ومنتجة رائدة.