منة فضالي تحتفل بتكريمها من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم زنزانة 7

احتفلت الفنانة منه فضالي بتكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم زنزانة7.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع الجائزة، وعلقت قائلة: "أوسكار العرب شكرا وزاره الثقافة الليبية عن تكريمي فيلم زنزانة 7".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة احمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.