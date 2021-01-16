أعلنت الفنانة رولا سعد خطبتها من مهندس سورى يدعى "يحيى" من اصول فلسطينية.

وقالت رولا سعد فى لقاء لها مع برنامج "et بالعربى": ان حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الاصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.

واضافت رولا : "ان الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والاهل فقط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكده ان هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها الى الارتباط به.

وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر 2020. أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري. الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية ، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة . شركة "لايف ستايلز ستديوز" تحرص على إعادة الاغنية المصرية لمسارها الطبيعي مرة أخري وتقديم مجموعة من الاعمال المصرية بمحتوي مميز يناسب المجتمع المصري والعربي، لذا تعاقدت مع عدد من النجوم الكبار والموهب الشابة المصرية سيتم الأعلان عنهم قريبًا لانتاج عدد من الاغاني المصورة بطريقة الفيديو الكليب ودعم المواهب الجديدة. وتبذل الشركة مجهودا كبيرا فى تقديم أعمال مميزة فى ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيروس كورونا، واستطاعت ان تقدم ما يقرب من ٢٥ عملا مميزا هذا العام للمطربين المصريين وايضا العرب وغنائها باللهجة المصرية واخرهم المطربة اللبنانية رولا سعد والتي عادت للهجة المصرية بأغنية "لاغيني تلاقيني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوبة رولا سعد على مهندس سوري من أصول فلسطينية .. التفاصيل بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.