ساندي تتخلى عن حساب إنستجرام

في الساعات الأولى من اليوم السبت اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.

وتسأل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد، ومن المنتظر أن تظهر حقيقة الأمر خلال الساعات القادمة.

يذكر أن آخر أعمال ساندي كان ألبوم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من صناع المزيكا وهم: "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.

كما شمل الالبوم "طبع الشتا" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع مو الشاعر، و"كيس أسود" من كلمات محمد أبوالقاسم، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع أحمد عبد السلام، و"الرجالة ماتت في الحرب" من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع هانى يعقوب، و"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع.