واحدثت الصورة حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث هاجمها متابعوها الذين سخروا من ظهورها فى المسجد مرتدية نقابا ومستنكرين أيضا فكرة دخولها الجامع من الاساس.
وذكرت بعض التقارير ان السبب وراء تواجد ممثلة الافلام الاباحية فى مسجد بتركيا يرجع الى قيامها ببعض الإعلانات حول احد المنتجات الجنسية كنوع من التوعية الجنسية أيضا.
وقامت ليزا ان بنشر هذه الصور عبر حسابها على انستجرام وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع بين متابعيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهورها فى مسجد.. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بإعلان عن منتج جنسي بتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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