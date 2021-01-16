نجم فريق واما يستعد لحفل زفافه الليلة

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، من خلال حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، استعداد صديقتها المنتجة سارة حسني، للزواج اليوم من المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي.



وحرصت هنا الزاهد على تهنئة صديقتها سارة حسني بحفل زفافها على نادر حمدي، المرتقب ليلة اليوم السبت 16 يناير في أحد فنادق القاهرة.

من جهة أخرى، حصد الموزع الشاب نادر حمدي مؤخرا على جائزة أفضل موزع لعام 2020 في مهرجان نجم العرب فى الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر، وذلك بناءً على تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها. شارك نادر حمدي مؤخرا فى توزيع عدد من الأغنيات الناجحة لنجوم مختلفين، أبرزهم عمرو دياب، كما وزع تترات عدد من المسلسلات منها "خيانة عهد" و"لما كنا صغيرين".

وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان "ما نسيتهاش"، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي" في 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي". ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويرية لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبد السلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

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