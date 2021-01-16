في امسية فنية خاصة مع الجزء الثاني من اعترافات النجم الكبير سمير صبري للدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم السبت ببرنامج واحد من الناس علي الحياة.
ويحكي عن علاقاتة العاطفية التي لم يكشفها لاحد ، ويعترف بحقيقة زواجة من الفنانة سماح انور ، ويروي اسرار جديدة عن علاقتة بالزعيم عادل امام.
كما يعلن عن أسباب حبة للفنان محمد فوزي ولماذا قال ان عمرو دياب ليس أفضل صوت ، ويعترف أنة تعرض للظلم بعد ان منعة الرئيس السادات من العمل، ويكشف لأول مرة عن وصيتة، ويذاع الجزء الثاني في العاشرة مساء اليوم السبت من برنامج واحدمن الناس علي الحياة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصية سمير صبري وحقيقة زواجه من سماح أنور وعلاقته بالزعيم.. الجزء الثاني فى واحد من الناس الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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