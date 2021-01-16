وصية سمير صبري وحقيقة زواجه من سماح أنور وعلاقته بالزعيم.. الجزء الثاني فى واحد من الناس الليلة

في امسية فنية خاصة مع الجزء الثاني من اعترافات النجم الكبير سمير صبري للدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم السبت ببرنامج واحد من الناس علي الحياة.

ويحكي عن علاقاتة العاطفية التي لم يكشفها لاحد ، ويعترف بحقيقة زواجة من الفنانة سماح انور ، ويروي اسرار جديدة عن علاقتة بالزعيم عادل امام.

كما يعلن عن أسباب حبة للفنان محمد فوزي ولماذا قال ان عمرو دياب ليس أفضل صوت ، ويعترف أنة تعرض للظلم بعد ان منعة الرئيس السادات من العمل، ويكشف لأول مرة عن وصيتة، ويذاع الجزء الثاني في العاشرة مساء اليوم السبت من برنامج واحدمن الناس علي الحياة